"الجيش ده لبناني أكيد؟".. ممثل مصري شهير بتعليق ساخر يُثير غضب اللبنانيين!

انتشر الجيش في عدد من القرى الحدودية جنوب لبنان مؤمناً غطاء نارياً لعودة بعض الأهالي من أجل تفقد قراهم وما بقي من منازلهم التي دمرها الجيش الإسرائيلي، الا ان ممثلا مصريا أطل بتعليق ساخر.



فقد أثار الممثل المصري عمرو واكد الذي يعيش منذ سنوات خارج مصر بحرا من الانتقادات، بعدما تهجم على الجيش اللبناني.



إذ شكك في تغريدة على حسابه بمنصة إكس مساء أمس الأحد بوطنية الجيش اللبناني، كاتبا: "ماذا يحدث في لبنان يا أهل الخير؟ هو الجيش اللبناني ده متأكد إنه لبناني؟".

ماذا يحدث في لبنان يا أهل الخير؟ هو الجيش اللبناني ده متأكد انه لبناني؟ — Amr Waked (@amrwaked) January 26, 2025 Advertisement

لتتدفق موجة من التعليقات والانتقادات ضده من قبل لبنانيين شعروا بأنه أهان قوات بلادهم العسكرية.



"درع الوطن"

كما وجه بعض المعلقين الشتائم له، مؤكدين أن الجيش "درع الوطن".



كذلك طالبه آخرون بالصمت، وعدم التدخل في شؤون لا تعنيه.



وكانت محكمة القضاء الإداري في مصر قضت بشطب واكد من عضوية نقابة المهن التمثيلية عام 2022.



كما رفضت الطعن المقدم من قبله على قرار شطبه من النقابة.



هذا وسبق أن اتهم الممثل في قضايا إرهاب وانضمامه لجماعة إرهابية.(العربية)



