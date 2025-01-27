بعدما قاله عن أحمد الشرع.. الممثل السوري باسم ياخور يستمتع بوقته في صحراء دبي (صورة)

نشر الممثل السوري باسم ياخور صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطل باسم بسيارة رباعية الدفع مكشوفة في الصحراء وهو يستمتع بوقته، علما انه يعيش حاليا في دبي.

Advertisement

وأصبح ياخور حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرا وذلك بعد انتشار فيديو له من مقابلة اجراها على هامش حفل توزيع جوائز "جوي اوورد" في الرياض.



وفي الفيديو رد باسم على سؤال الصحافي حول إمكانية تجسيده دور احمد الشرع (الجولاني) اذا عُرض عليه، فقال: "ليش لينعمل فيلم عنو أصلا؟ يعني اليوم نحن نعيش حالة متغيرة في سوريا، اجت سلطة جديدة وخلينا نشوف كيف بدها تقود البلد وانشالله تكون الأفضل".(الجديد)



