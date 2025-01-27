"غريب كيف ما حدا انتبه".. ماغي بو غصن تُثير الجدل بلإطلالتها في أحد المسلسلات (فيديو)

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نشرت الممثلة ماغي بو غصن صورة وفيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي.وبدت ماغي بفستان قصير وشعر أشقر قصير وهي تدخن وذلك في أحد المشاهد التي أطلت فيها ككومبارس في مسلسل "عرابة بيروت" من انتاج شركة "ايغل فيلمز" لزوجها المنتج جمال سنان، وذلك خلال زيارتها لموقع التصوير.وعلقت على الفيديو قائلة: "غريب كيف ما حدا انتبه".