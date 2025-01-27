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فنون ومشاهير
ممثلة سورية "بين الحياة والموت".. اليكم ما نشره زوجها
Lebanon 24
27-01-2025
|
08:15
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علمت "لها" أن الممثلة السورية أنجي مراد التي أعلنت على حساباتها في شبكات التواصل الاجتماعي أنها "تحتضر"، تُعاني من أزمة رئوية حادة بسبب فيروس خطير لم يتم تحديده بعد، وهي في العزل الآن.
وناشد زوج الفنانة الشابة جمهورها الدعاء لها في منشور كتبه على حسابه الشخصي في موقع "فيسبوك" حيث كشف أنها بين الحياة والموت، قائلاً: "انا سامر زوجا لانجي، دعولها كتير، انجي بحاجة دعائكون انجي وضعا صعب بين الحياة والموت امانة تدعولا".
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وكانت مراد كتبت في سلسلة تدوينات: "انا عم احتضر سامحوني". (لها)
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