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فنون ومشاهير
أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)
Lebanon 24
27-01-2025
|
23:19
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نشرت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الإثنين فيديو لأغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، المقرر طرحها اليوم الثلاثاء عبر منصة "أنغامي".
وأطلت نانسي في الفيديو بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، وهي توقع على "ورقة الطلاق".
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وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق جاء فيه: غدًا، حصريًا على #أنغامي. احفظها مسبقًا الآن. #نانسي_عجرم #طول_عمري_نجمة.
وأفادت مصادر لصحيفة "القاهرة 24" أن كل الأخبار المتداولة عن انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم ليست سوى شائعات ولا تمتّ للحقيقة بصلة. وأشارت المصادر إلى أنّ إدارة أعمال نانسي قد نشرت نبأ طلاقها إعلامياً من أجل الترويج لعملها الفني الجديد.
ونوّهت المصادر إلى أنّ نانسي روّجت لأغنيتها الجديدة بهذا الشكل الصادم بسبب انخفاض أرقامها مؤخراً. وأكّدت المصادر للصحيفة أنّ زوجها سيظهر في الفيديو الكليب.
وكانت نانسي نشرت قبل أيام تغريدة غامضة على منصة "إكس"، جاء فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".
وقد فُسرت هذه العبارة على نطاق واسع على أنها تلميح إلى انفصالها عن زوجها، مما زاد التكهنات حول حياتها الشخصية.
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