Advertisement

فنون ومشاهير

أطلت بالأبيض وهي توقع ورقة الطلاق.. نانسي عجرم تتجاهل الشائعات وهذه حقيقة انفصالها عن زوجها (فيديو)

Lebanon 24
27-01-2025 | 23:19
A-
A+
Doc-P-1312379-638736433054559724.jpg
Doc-P-1312379-638736433054559724.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت الفنانة نانسي عجرم مساء أمس الإثنين فيديو لأغنيتها الجديدة "طول عمري نجمة"، المقرر طرحها اليوم الثلاثاء عبر منصة "أنغامي".

وأطلت نانسي في الفيديو بإطلالة أنيقة باللون الأبيض، وهي توقع على "ورقة الطلاق".
 
Advertisement
 
وأرفقت نانسي الفيديو بتعليق جاء فيه: غدًا، حصريًا على #أنغامي. احفظها مسبقًا الآن. #نانسي_عجرم #طول_عمري_نجمة.

وأفادت مصادر لصحيفة "القاهرة 24" أن كل الأخبار المتداولة عن انفصالها عن زوجها طبيب الأسنان الدكتور فادي الهاشم ليست سوى شائعات ولا تمتّ للحقيقة بصلة. وأشارت المصادر إلى أنّ إدارة أعمال نانسي قد نشرت نبأ طلاقها إعلامياً من أجل الترويج لعملها الفني الجديد.

ونوّهت المصادر إلى أنّ نانسي روّجت لأغنيتها الجديدة بهذا الشكل الصادم بسبب انخفاض أرقامها مؤخراً. وأكّدت المصادر للصحيفة أنّ زوجها سيظهر في الفيديو الكليب.

وكانت نانسي نشرت قبل أيام تغريدة غامضة على منصة "إكس"، جاء فيها: "عندما ينتهي فصل، تبدأ روحنا في كتابة فصل جديد. هذه سنّة الحياة".

وقد فُسرت هذه العبارة على نطاق واسع على أنها تلميح إلى انفصالها عن زوجها، مما زاد التكهنات حول حياتها الشخصية.




Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
01:54 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:16 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:00 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:52 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:12 | 2025-01-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-01-27
16:00 | 2025-01-27
15:06 | 2025-01-27
14:00 | 2025-01-27
09:34 | 2025-01-27
09:00 | 2025-01-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24