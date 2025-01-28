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فنون ومشاهير

عن عمر 45 عاما فقط.. وفاة نجم شهير بعد معاناته من مرض خطير (صور)

Lebanon 24
28-01-2025 | 04:20
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توفي الفنان المصري حسن مظهر بعد صراع مع المرض عن عمر ناهز 45 عاماً، وطلبت أسرته من الجمهور الدعاء له بالرحمة والمغفرة.

وكشف خالد عبد العاطي، خال الفنان الراحل في تصريحات صحفية، عن سبب وفاته وأكد أنه كان يعاني من مرض التصلب الضموري منذ 3 سنوات، وتردد على عدد من المستشفيات، وظل في المستشفى لفترة طويلة حتى وفاته متأثراً بمرضه.
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وكتبت قريبة الفنان الراحل، في منشور لها عبر حسابها على فيسبوك مساء أمس الإثنين: "إنا لله وإن إليه راجعون.. يَا أَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ارْجِعِي إِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَّرْضِيَّة فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتي.. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُواْ إِنَّا لِلّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجعون.. البقاء والدوام لله، انتقل إلى رحمة الله تعالى بعد صراع مع المرض ابن عمتي حسن مصطفى مظهر، سائلين الله سبحانه وتعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته".

يذكر أن الفنان الراحل بدأ نشاطه الفني في منتصف التسعينيات، وكانت أولى أعماله السينمائية فيلم "حرب الفراولة" عام 1994، وشارك أيضاً في بطولة فيلم "الجراج " عام 1995.وكانت أخر أعماله الدرامية في ﺳﻬﺮﺓ ﺗﻠﻔﺰﻳﻮﻧﻴﺔ بعنوان "أمواج تحت السطح" عام 2006.(لها)
 
 
 


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