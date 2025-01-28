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فنون ومشاهير
التحقيق مع ممثلين شهيرين.. وتوقيف مديرة أعمال فنانين
Lebanon 24
28-01-2025
|
08:14
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فتحت السلطات التركية تحقيقا بتهمة "الشهادة الزور" ضد الممثلين الشهيرين خالد أرجنتش ورضا كوجا أوغلو، بعد نفيهما التعاون مع عائشة باريم مالكة شركة "آي دي للاستشارات"، خلال أحداث حديقة غيزي التي تعود لعام 2013.
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وتبين أن الممثلين اللذين قالا إنهما شاركا في الاحتجاجات بمحض إرادتهما، كانا على اتصال وثيق مع باريام منذ بداية احتجاجات حديقة غيزي.
وخلص المدعي العام إلى أن كوجا أوغلو وأرجنتش، قدما إجابات مراوغة لصالح المشتبه بها.
وأصدرت محكمة في اسطنبول أمرا بالقبض على مديرة أعمال فنانين بدعوى محاولتها الإطاحة بالحكومة على خلفية احتجاجات حديقة غيزي في عام 2013 ، حسبما أفادت وكالة الأناضول الرسمية للأنباء اليوم الثلاثاء.
وتم إلقاء القبض على عائشة باريم يوم الجمعة الماضية، واستدعاء عدد من الممثلين والممثلات الذين تمثلهم إلى للإدلاء بشهاداتهم أمام الشرطة.
وتدور تهمة باريم حول قيامها بدفع الفنانين الذين كانت تمثلهم للانضمام إلى الاحتجاجات المناهضة للحكومة، في حديقة غيزي في وسط مدينة اسطنبول.
وادّعى مكتب المدعي العام في مذكرة الاعتقال أن باريم حاولت زيادة الكتلة الجماهيرية من خلال المشاركة في الاحتجاجات مع ممثلين من شركتها. (العربية)
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