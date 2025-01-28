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فنون ومشاهير

فنانة سورية توجه اتهامات للادارة السورية الجديدة وتتعرض للهجوم: "انضبي"

Lebanon 24
28-01-2025 | 08:31
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علقت الفنانة السورية يارا صبري عبر صفحتها الرسمية على انستغرام، على الحملة الامنية في منطقة ريف حمص.
 
 
واستنكرت يارا الانتهاكات التي تحصل خلال الحملة الامنية في ريف حمص، وبحسب ما جاء في البيان التي نشرته عبر حسابها ان 13 ضحية لاقوا حتفهم وهم عزل كما تم الاستعانة باطفال المطلوبين كورقة ضغط على ابائهم لتسليم انفسهم.
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على اثرها تعرضت يارا صبري لموجة انتقادات كبيرة حيث تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع منشورها، وجاءت التعليقات على الشكل التالي: "حتى يارا صبري تتبنى رواية قتلة أطفال الحولة وتتطالب بوقف ذلك النخب الفنية السورية عبارة عن مرتزقة وحثالة"، "يارا صبري بكفي انضبي".
 
 
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