18
o
بيروت
21
o
طرابلس
17
o
صور
19
o
جبيل
19
o
صيدا
18
o
جونية
16
o
النبطية
11
o
زحلة
12
o
بعلبك
4
o
بشري
14
o
بيت الدين
14
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
صحة
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد غياب 14 عاما عن بلده.. هل يُجسد هذا الممثل السوري الشهير شخصية بشار الأسد؟
Lebanon 24
28-01-2025
|
23:46
A-
A+
photos
0
A+
A-
أصبح الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عقب عودته الى سوريا بعد غياب استمر لـ 14 عاما، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد.
وفي مقابلة تلفزيونية بعد عودته الى سوريا، سئل سامر المصري عن إمكانية تجسيده شخصية بشار الأسد او شقيقه ماهر الأسد، فرد قائلا: "لا، آخر همي، لازم ينمسحوا من الذاكرة هدول".
Advertisement
وتابع حديثه بالإشارة الى صور بشار الأسد التي كانت موجودة في مطار دمشق الدولي، فقال سامر المصري: "حتى الصورة اللي حاطينها بمطار دمشق، انو انت كل ما تجي عالبلد مضطر تشوف خلقتو لهيدا".
وسأله المذيع عما اذا كان المغزى من تجسيد شخصية بشار الأسد هو اخبار الأجيال الجديدة سبب هجرتهم من بلدهم وما الذي حصل في سوريا، فقال المصري: "صدقني هيدا الجيل الجديد واللي جايي بعدو كلن بالـDNA تبعن بيعرفوا كل شي اكتر مني ومنك"، مضيفا: "انا اليوم بالشام الأطفال اللي عم تركض تسلم عليي هدول شو عرفن بالسياسة، صدقني بيعرفوا، لان عم ينادوني بعبارات النصر".
وختم كلامه بالقول: "لا تخاف على الشعب السوري، هيدا شعب عظيم، شعب ولّاد ومبدع، شعب حر وخلق حر".(الجديد)
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
Lebanon 24
لأول مرة زوج الفنانة نانسي عجرم يخرج عن صمته.. هكذا علّق على أنباء انفصالهما (فيديو)
04:47 | 2025-01-28
28/01/2025 04:47:31
Lebanon 24
Lebanon 24
قبل أسبوعين من موعده.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيدها وإطلالة نادرة لشقيقتها ندى هل تشبهها؟ (فيديو)
Lebanon 24
قبل أسبوعين من موعده.. نادين نسيب نجيم تحتفل بعيدها وإطلالة نادرة لشقيقتها ندى هل تشبهها؟ (فيديو)
03:17 | 2025-01-28
28/01/2025 03:17:21
Lebanon 24
Lebanon 24
دانييلا رحمة سعيدة بزوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت داخل السيارة (فيديو)
Lebanon 24
دانييلا رحمة سعيدة بزوجها ناصيف زيتون.. شاهدوا ماذا فعلت داخل السيارة (فيديو)
03:29 | 2025-01-28
28/01/2025 03:29:54
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
Lebanon 24
فيديوهات لعناصر عسكرية داخل نفق تثير الجدل في لبنان.. ماذا في التفاصيل؟
14:33 | 2025-01-28
28/01/2025 02:33:22
Lebanon 24
Lebanon 24
عن زلازل وشيكة في الشرق الأوسط... إليكم ما أوضحه خبير لبنانيّ
Lebanon 24
عن زلازل وشيكة في الشرق الأوسط... إليكم ما أوضحه خبير لبنانيّ
09:27 | 2025-01-28
28/01/2025 09:27:27
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
03:00 | 2025-01-29
"الله يكون بعونك يا أحمد الشرع".. ممثلة سورية شهيرة اتهمت بزواجها من ماهر الأسد تتعرضّ للتهديد! (صورة)
02:26 | 2025-01-29
بعد القُبلة المُثيرة للجدل واستدعائها للتحقيق.. أنغام تعود إلى السعودية؟ (صورة)
01:59 | 2025-01-29
بعد زواجها للمرة الثالثة.. النجمة السورية بتعليق ساخر: "عاملين دايت" (صور)
01:11 | 2025-01-29
ضجة كبيرة في تركيا.. السلطات تُلاحق نجم مسلسل "حريم السلطان" إليكم السبب
00:21 | 2025-01-29
أطل وهو مستلقٍ يدخن.. مُجددا محمد رمضان يُثير الجدل شاهدوا ماذا فعل (فيديو)
23:38 | 2025-01-28
في مسلسله الرمضاني.. أحمد العوضي يرقص الشعبي شاهدوا الفيديو
فيديو
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
Lebanon 24
ستُنافس ستارلينك.. الصين تطلق 18 قمرا صناعياً إلى الفضاء
01:00 | 2025-01-25
29/01/2025 10:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
Lebanon 24
ستستخدمه لـ 3 سنوات.. فنانة عربية تقرّر تركيب أنف اصطناعي وتكشف التفاصيل (فيديو)
04:12 | 2025-01-24
29/01/2025 10:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
Lebanon 24
بث مباشر.. وقائع حفل تنصيب دونالد ترامب رئيساً لأميركا
11:07 | 2025-01-20
29/01/2025 10:15:09
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24