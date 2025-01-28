Advertisement

فنون ومشاهير

بعد غياب 14 عاما عن بلده.. هل يُجسد هذا الممثل السوري الشهير شخصية بشار الأسد؟

Lebanon 24
28-01-2025 | 23:46
A-
A+
Doc-P-1312864-638737302972964699.JPG
Doc-P-1312864-638737302972964699.JPG photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصبح الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عقب عودته الى سوريا بعد غياب استمر لـ 14 عاما، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد.

وفي مقابلة تلفزيونية بعد عودته الى سوريا، سئل سامر المصري عن إمكانية تجسيده شخصية بشار الأسد او شقيقه ماهر الأسد، فرد قائلا: "لا، آخر همي، لازم ينمسحوا من الذاكرة هدول".
Advertisement

وتابع حديثه بالإشارة الى صور بشار الأسد التي كانت موجودة في مطار دمشق الدولي، فقال سامر المصري: "حتى الصورة اللي حاطينها بمطار دمشق، انو انت كل ما تجي عالبلد مضطر تشوف خلقتو لهيدا".

وسأله المذيع عما اذا كان المغزى من تجسيد شخصية بشار الأسد هو اخبار الأجيال الجديدة سبب هجرتهم من بلدهم وما الذي حصل في سوريا، فقال المصري: "صدقني هيدا الجيل الجديد واللي جايي بعدو كلن بالـDNA تبعن بيعرفوا كل شي اكتر مني ومنك"، مضيفا: "انا اليوم ب‍الشام الأطفال اللي عم تركض تسلم عليي هدول شو عرفن بالسياسة، صدقني بيعرفوا، لان عم ينادوني بعبارات النصر".

وختم كلامه بالقول: "لا تخاف على الشعب السوري، هيدا شعب عظيم، شعب ولّاد ومبدع، شعب حر وخلق حر".(الجديد)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
04:47 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:17 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:29 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:33 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
09:27 | 2025-01-28 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
03:00 | 2025-01-29
02:26 | 2025-01-29
01:59 | 2025-01-29
01:11 | 2025-01-29
00:21 | 2025-01-29
23:38 | 2025-01-28
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24