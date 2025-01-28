بعد غياب 14 عاما عن بلده.. هل يُجسد هذا الممثل السوري الشهير شخصية بشار الأسد؟

Advertisement

أصبح الممثل السوري سامر المصري، حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة عقب عودته الى سوريا بعد غياب استمر لـ 14 عاما، بسبب معارضته لنظام بشار الأسد.وفي مقابلة تلفزيونية بعد عودته الى سوريا، سئل سامر المصري عن إمكانية تجسيده شخصية بشار الأسد او شقيقه ماهر الأسد، فرد قائلا: "لا، آخر همي، لازم ينمسحوا من الذاكرة هدول".وتابع حديثه بالإشارة الى صور بشار الأسد التي كانت موجودة في مطار دمشق الدولي، فقال سامر المصري: "حتى الصورة اللي حاطينها بمطار دمشق، انو انت كل ما تجي عالبلد مضطر تشوف خلقتو لهيدا".وسأله المذيع عما اذا كان المغزى من تجسيد شخصية بشار الأسد هو اخبار الأجيال الجديدة سبب هجرتهم من بلدهم وما الذي حصل في سوريا، فقال المصري: "صدقني هيدا الجيل الجديد واللي جايي بعدو كلن بالـDNA تبعن بيعرفوا كل شي اكتر مني ومنك"، مضيفا: "انا اليوم ب‍الشام الأطفال اللي عم تركض تسلم عليي هدول شو عرفن بالسياسة، صدقني بيعرفوا، لان عم ينادوني بعبارات النصر".وختم كلامه بالقول: "لا تخاف على الشعب السوري، هيدا شعب عظيم، شعب ولّاد ومبدع، شعب حر وخلق حر".(الجديد)