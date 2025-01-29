بعد زواجها للمرة الثالثة.. النجمة السورية بتعليق ساخر: "عاملين دايت" (صور)

نشرت الممثلة السورية نسرين طافش صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطلت نسرين في الصورة وهي تجلس على مائدة طعام وأمامها أصناف عديدة من الأطعمة، وعلّقت عليها ممازحة: "عشا على خفيف عشان عاملين دايت".

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يُذكر ان نسرين أعلنت مؤخرا عن زواجها من جديد برجل أعمال مصري، وذلك في مقابلة لها مع الإعلامية المصرية بوسي شلبي، على هامش حضورها النسخة الخامسة من حفل توزيع جوائز "جوي أووردز" في الرياض.



وانفصلت نسرين مرتين عن زوجها السابق الدكتور المصري "شريف شرقاوي"، قبل أن تعلن طلاقها منه رسمياً في تموز عام 2023 وكتبت وقتها عبر إنستغرام : "لقد تم طلاقي رسميا بكل سلام وهدوء، وأرجو احترام الخصوصية".



كما تزوّجت للمرّة الأولى بين عامي 2008 و 2013، من رجل أعمال عربي لم تكشف هويته.



