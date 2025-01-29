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فنون ومشاهير

أطلت ببدلة رقص برفقة زوجها.. ممثلة شهيرة تُثير الجدل في رمضان (صورة)

Lebanon 24
29-01-2025 | 03:34
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نشر الفنان المصري عمر كمال، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام" الصورة الأولى لشخصية الممثلة مي عمر في مسلسلها الدرامي الجديد "إش إش"، الذي تؤدي فيه دور راقصة.

وظهر عمر في الصورة مع مي عمر وزوجها المخرج محمد سامي، وظهرت الأخيرة وهي ترتدي بدلة رقص، ضمن أحداث المسلسل، وعلق على الصورة قائلاً: "قريبًا مع المخرج الكبير محمد سامي والنجمة مي عمر".
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مسلسل "إش إش" تدور أحداثه حول حياة راقصة من الدرجة الثالثة من محافظة الإسكندرية، وتتعامل القصة مع العديد من القضايا الاجتماعية والإنسانية، ويشارك في البطولة الى جانب بطلته الرئيسية مي عمر، مجموعة من النجوم الكبار، منهم: ماجد المصري، وهالة صدقي، وإدوارد، ودينا، وانتصار، وطارق النهري، وشيماء سيف، ومحمد الشرنوبي، وعلاء مرسي، وإيهاب فهمي، وعصام عمر، وهو من تأليف وإخراج محمد سامي.(لها)


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