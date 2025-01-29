أهداها هدية "غير لائقة".. جورجينا رودريغيز "غاضبة" من رونالدو! (صور)

احتفلت مؤخرا العارضة جورجينا رودريغيز بعيد ميلادها الـ 31 بمعايدة رومانسية من نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي تشاركه بخمسة أطفال.



ونشر اللاعب البرتغالي المقيم في السعودية صورة جمعته بعارضة الأزياء الأرجنتينية- الإسبانية، معلّقاً عبر حسابه الرسمي في تطبيق "إنستغرام" بالقول: "إلى الأم والشريكة والصديقة وزوجتي... عيد ميلاد سعيد. نورك يضيء دربنا وحبّك يصيبنا".

وردّت عليه جورجينا قائلةً: "أحبك وأحب ما نحن عليه معاً".



وحصدت الصورة ملايين الإعجابات منذ نشرها، علماً أن رونالدو هو الشخص الأكثر متابعةً على "إنستغرام" بـ 65.1 مليون متابع.



وكانت جورجينا محاطة بالحب طوال يوم عيد ميلادها، وشاركت بعض الهدايا الخاصة التي تلقتها، مثل باقة ورود عملاقة على شكل قلب.

ولكن صورة الورود عرّضت رونالدو للكثير من الانتقادات، إذ لم ترقَ هديته وفق التعليقات إلى مستوى ما قدّمته له جورجينا في عيد ميلاده الماضي في الخامس من شباط الماضي حين بلغ 37 عاماً، إذ أهدته سيارة "كاديلاك إسكاليد" بقيمة 150 ألف جنيه إسترليني (178 ألف يورو).



ومن غير الواضح كيف احتفل الثنائي، لكنها شاركت بعض الصور على العشاء، وكانت تبدو مذهلة وهي تضع تاج Tiara بينما كانت تنفخ كعكة الشوكولاتة الرائعة الخاصة بها بزخارف جميلة.(لها)













