محمد إمام يهنّئ برسالة أحمد حلمي على نجاح مسرحيته

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وجّه الفنان محمد إمام رسالة تهنئة الى زميله الفنان أحمد حلمي بنجاح مسرحيته الجديدة "بني آدم" التي يقدّمها حالياً في "موسم الرياض".وحضر إمام المسرحية ونشر عبر حسابه الخاص في "إنستغرام" صورة ظهر فيها مع حلمي من كواليس العرض، كما نشر فيديوهات له بعد صعوده على المسرح ليتلقى تحية الجمهور.وكتب معلقاً على الصور: "استمتعت جداً بمسرحية "بني آدم" للنجم الكبير أحمد حلمي ورفيق رحلة النجاح المنتج الكبير أحمد بدوي وإخواتي نجوم مصر... وشكراً للجمهور السعودي الجميل على الاستقبال العظيم ده".وتدور أحداث المسرحية في إطار كوميدي من خلال شخصيتي "ناجي" و"فرح"، وهما أب وابنته يرثان مسرحاً مهجوراً تسكنه روح عفريت غاضب يدعى "غندور" وتحاول "فرح" إعادة إحياء المسرح، ويتحول "غندور" الى هيئة بشري ليعطّل جهودها، لكن الحياة بينهما تكشف له جانباً آخر لدى البشر لم يكن يعرفه من قبل.(لها)