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فنون ومشاهير

حمادة هلال يعيد نشر صورة عمرها 20 عاماً

Lebanon 24
29-01-2025 | 15:30
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شوّق الفنان حمادة هلال جمهوره للجزء الخامس من مسلسل "المداح: أسطورة العهد"، والذي سيخوض به السباق الرمضاني لعام 2025.

ونشر هلال صورة قديمة تجمعه بالفنانة غادة عادل من فيلم "عيال حبيبة"، الذي قدّماه معاً عام 2005، وعلّق عليها ساخراً بالقول: "حاولوا تنسوا علاقتنا هنا لحد أول يوم رمضان".
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ويشكّل الجزء الخامس من "المداح" عودة التعاون بين حمادة هلال وغادة عادل بعد 20 عاماً من لقائهما في فيلم "عيال حبيبة"، حيث تجسّد غادة عادل في المسلسل شخصية "شيطانة" وهي مختلفة تماماً عن شخصيتها في الفيلم، الذي لعبت فيه دور حبيبة حمادة هلال. (لها)
 
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