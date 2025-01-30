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فنون ومشاهير

مُتهمة بالتحريض على الفسق والفجور.. حبس فنانة شهيرة 3 سنوات (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 03:58
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قررت المحكمة الاقتصادية، أمس الأربعاء، حبس الفنانة المصرية منى فاروق 3 سنوات وتغريمها 10 آلاف جنيه بعد اتهامها بالتعدي على مبادئ وقيم الأسرة المصرية، لنشرها فيديو عبر حسابها الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تيك توك" يتضمن ألفاظاً خارجة عن المألوف عقب اتهامها في القضية الرقم 6427 لسنة 2019 جنح أول مدينة نصر.
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وقال المحامي مقيم الدعوى ضد منى فاروق، أنه تقدّم ببلاغ إلى النائب العام، يتّهم فيه الفنانة الشابة بالتحريض على الفسق والفجور ببثها عبر حسابها الخاص في"تيك توك" فيديو أثناء حديثها عن قضية منسوبة إليها إذ ردّدت ألفاظاً غير أخلاقية.

وورد في قرار النيابة العامة بإحالة منى فاروق الى المحاكمة، أن تلك الألفاظ التي قالتها في الفيديو المنسوب إليها من شأنها إثارة الاشمئزاز، وتعدّت على قيم الأسرة المصرية والمجتمع كله من دون اكتراث، إذ رُوّج للفيديو على منصّتَي "يوتيوب" و"فيسبوك" لينتشر تأثيره السلبي في أفراد المجتمع. (الجديد)

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