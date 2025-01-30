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فنون ومشاهير

يترأس شبكة لترويج المُخدرات... توقيف فنان شهير وهذه هويته (صورة)

Lebanon 24
30-01-2025 | 05:30
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أعلنت السلطات الأمنية في تونس عن إيقاف مغني راب شهير في حملة ضد عصابات متورطة في ترويج المخدرات.


وقالت الإدارة العامة للحرس الوطني، إن أجهزة الاستعلامات نجحت في الإطاحة بالمغني بعد تفكيك شبكة مروجة للمخدرات في حيّ ابن خلدون غرب العاصمة.
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كما أوضحت أنه بتعميق عمليات البحث والتحقيق تم التعرف على العنصر الرئيسي للشبكة، حيث تبيّن أنه مغني راب مشهور.
 
 
وقالت وسائل إعلام محلية إن القضاء أصدر مذكرة بالسجن ضد المغني سامح الرياحي المعروف بكنية "سامارا". (العربية)
 
 
المغني سامح الرياحي المعروف بكنية سامارا
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