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فنون ومشاهير

اثار الجدل في آخر اطلالة له.. جاستن بيبر خسر الكثير من وزنه

Lebanon 24
30-01-2025 | 14:38
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أثارت اطلالات النجم العالمي جاستن بيبر الأخيرة الجدل مجدداً في أحدث ظهور له في مدينة نيويورك يوم أمس،وذلك بعد ظهوره بملامح متعبة ووجه شاحب.

وظهر بيبر في الصور التي أقلقت جمهوره وهو يرتدي سترة صفراء زاهية بالإضافة إلى بنطال كبير الحجم، وعلامات التعب ظاهرة بشكل واضح على وجهه.
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 وفي سياق متصل، كشف مصدر مطلع أن أصدقاء هايلي بيبر، زوجة النجم الشهير، يشعرون بقلق متزايد بشأن "سلوك جاستن غير المقبول"، حيث يقال إن البعض يحثها على الانفصال عنه. (الجديد)
 
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