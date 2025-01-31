Advertisement

فنون ومشاهير

نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:19
A-
A+
Doc-P-1313852-638739121201681917.jpg
Doc-P-1313852-638739121201681917.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.

ونشر أويس عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام صورة لخبر عاجل عن وكالة رويترز حيث طالب فيه الشرع من موسكو تسليم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه.
Advertisement

فعلّق أويس على الخبر قائلا: "ممكن حدا يذكرو انو ابن داعش والنصرة والقاعدة وقاطع روؤس وقاتل باسم الرب؟؟.
 
 
 
 
 
 
 
يُذكر ان اويس وهو أحد أبطال مسلسل "الهيبة" وعرف بشخصية "صخر" يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.




تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
02:55 | 2025-01-31
00:38 | 2025-01-31
23:00 | 2025-01-30
14:38 | 2025-01-30
09:53 | 2025-01-30
09:00 | 2025-01-30
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24