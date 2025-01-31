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فنون ومشاهير
نجم مسلسل "الهيبة" السوري يُهاجم أحمد الشرع بشكل عنيف.. "ممكن حدا يذكرو"! (صور)
Lebanon 24
31-01-2025
|
02:19
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هاجم الممثل السوري اويس مخللاتي رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع.
ونشر أويس عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام صورة لخبر عاجل عن وكالة رويترز حيث طالب فيه الشرع من موسكو تسليم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعديه.
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فعلّق أويس على الخبر قائلا: "ممكن حدا يذكرو انو ابن داعش والنصرة والقاعدة وقاطع روؤس وقاتل باسم الرب؟؟.
يُذكر ان اويس وهو أحد أبطال مسلسل "الهيبة" وعرف بشخصية "صخر" يعيش منذ سنوات خارج سوريا ومتزوج من أجنبية.
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