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فنون ومشاهير

"أخي في الرضاعة مسيحي".. محمد رمضان يكشف تفاصيل عن طفولته (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2025 | 02:55
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تحدث الفنان المصري محمد رمضان عن ذكرياته في طفولته وتفاصيل حياته المبكرة.

وحكى رمضان خلال لقائه في بودكاست "خارج إطار الشخصية" عن فترة طفولته قائلاً: "نشأت في شارع يضم 10 منازل، وكان منزلنا هو الوحيد الذي يعتنق الإسلام بينما جميع الجيران من المسيحيين. أخي في الرضاعة كان مسيحيًا وكان اسمه روماني، ولحد ما وصلت إلى مرحلة الثانوية كنت أعتبره أخي بالطريقة نفسها التي يعتبر بها أي شخص أخاه، لأن علاقتنا كانت قوية جدًا".
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على صعيد آخر، يستعد محمد رمضان للمشاركة في مهرجان كوتشيلا للموسيقى والفنون، الذي سيُقام في نادي إمباير بولو في مدينة إنديو بولاية كاليفورنيا خلال عطلتين في شهر نيسان 2025، الأولى من 11 إلى 13 نيسان ، والثانية من 18 إلى 20 نيسان.

وفيما يتعلق بمشاريعه الفنية، يعمل محمد رمضان حاليًا على تصوير فيلمه الجديد "أسد"، الذي ينتمي إلى نوعية الأفلام التاريخية. تدور أحداث الفيلم في عام 1280 خلال فترة حكم المماليك، حيث يقود العبيد ثورة ضد الجيش العباسي.(نواعم)

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