كاد ان يحترق وجهها.. نجمة شهيرة تنجو من حادث غير متوقع شاهدوا ماذا حصل معها (فيديو)

في حادث غير متوقع، كانت المغنية وكاتبة الأغاني الأميركية كاتي بيري توقع على التذكارات خارج برنامج Jimmy Kimmel Live! ليلة الأربعاء الماضي، وبينما كانت تشق طريقها عبر السياج للتفاعل مع معجبيها، انفجرت شرارات في اتجاهها على بعد بضعة أقدام فقط، مما تسبب في انحناء كاتي.



فقد لمس احد المعجبين محولاً كهربائياً فاشتعلت فيه النيران، وكاد وجه نجمة البوب أن يتشوه.





وتوقفت بيري التي ستغني في حفل L.A. FireAid، وهو حفل إغاثة ضحايا حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت مناطق شاسعة من لوس أنجليس في وقت سابق من هذا الشهر، عند عرض جيمي كيميل للحديث عن جولتها الجديدة The Lifetimes، والتي ستبدأ في 23 نيسان في مدينة مكسيكو. (لها)





View this post on Instagram A post shared by TMZ (@tmz_tv) Advertisement واندلع حريق صغير في مرفق المرأة، ولكن لحسن الحظ، لم يصب أحد بأذى شديد، وعادت كاتي إلى توقيع التذكارات في وقت لاحق من المساء، على الرغم من أنها فعلت ذلك من سيارتها الآمنة في المرة الثانية.وتوقفت بيري التي ستغني في حفل L.A. FireAid، وهو حفل إغاثة ضحايا حرائق الغابات المدمرة التي اجتاحت مناطق شاسعة من لوس أنجليس في وقت سابق من هذا الشهر، عند عرض جيمي كيميل للحديث عن جولتها الجديدة The Lifetimes، والتي ستبدأ في 23 نيسان في مدينة مكسيكو. (لها)