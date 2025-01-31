سيُصور في الرياض: بعد توقف أكثر من 5 سنوات.. برنامج "ذا فويس" بنسخته العربية عائد!

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انتهى قبل أسابيع عرض حلقات برنامج إكتشاف المواهب "آرابز غوت تالنت" والذي شهد عودة قوية للبرنامج بلجنة تحكيم مميزة ضمنت كلًا من الفنانة نجوى كرم، ناصر القصبي،وباسم يوسف وعلى جابر، ويبدو أن هناك نية لعودة برنامج "ذا فويس" الشهير بموسم جديد خلال العام الحالي.موسم الرياضيتردد أن هناك نية لتقديم الموسم الجديد من برنامج إكتشاف المواهب الغنائية "ذا فويس " بنسخته العربية من الرياض، على أن تضم لجنة التحكيم أسماء جديدة هذا الموسم؛ إذ يتردد أن هناك نجمة لبنانية وأخرى مصرية، أما النجوم فهم نجم سوري وآخر سعودي ضمن لجنة ذا فويس بالموسم المقبل، وحتى الآن لم تعلن إدارة الـأم بي سي أية تفاصيل جديدة عن البرنامج.الموسم الاخيروكان الموسم الرابع من ذا فويس هو الموسم الأخير من البرنامج والذي قدم قبل 5 أعوام تقريباً وضم كل من محمد حماقي والسوبر ستار راغب علامة وأحلام الشامسي والديفا سميرة سعيد ضمن أعضاء اللجنة بالموسم الأخير من البرنامج.أما تجربة The Voice Senior فقد قدمها كل من سميرة سعيد وهاني شاكر وملحم زين ونجوى كرم في تجربة خاصة بالمواهب فوق عام الستين.(نواعم)