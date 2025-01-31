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فنون ومشاهير

الموت يُؤلم فناناً معروفاً.. شقيقه الأصغر ماجد تُوفي

Lebanon 24
31-01-2025 | 10:00
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فُجع الفنان المصري مصطفى شعبان، اليوم الجمعة، بوفاة شقيقه الأصغر ماجد، حيث أعلن الخبر عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ناعياً شقيقه بكلمات مؤثرة وداعياً له بالرحمة والمغفرة.

وكتب شعبان: "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، أنعي شقيقي الأصغر والغالي ماجد الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى، أسأل الله أن يغفر له، ويرحمه، ويوسّع مدخله، ويجعله من أهل الفردوس الأعلى. اللهم اجبر قلوبنا على فراقه، وارزقنا الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون". (الامارات 24)
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