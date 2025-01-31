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فنون ومشاهير

بعد كلامه عن نصرالله.. شاعر وملحن لبناني شهير يُدافع عن راغب علامة هذا ما قاله (فيديو)

Lebanon 24
31-01-2025 | 23:38
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تصدر اسم الشاعر والملحن اللبناني فارس إسكندر حديث رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد مشاركته في أحد البرامج الإذاعية، حيث دافع عن الفنان راغب علامة عقب الازمة الأخيرة التي واجهها بسبب كلامه عن الأمين العام السابق لحزب الله الراحل السيد حسن نصرالله.

وقال إسكندر: "ما بدنا نكذب على حالنا بس معظم الفنانين بيحكوا اللي قاله راغب علامة، اذا كان هو حاكيه، لان عندن مصالح بأماكن تانية"، وتابع: "راغب علامة تضرر بـ لبنان بسبب ما قاله، لكنه استفاد كثيرا في أماكن أخرى بسبب هذا التصريح، لو بدون ما يقصد.. اذا كان هالتصريح حقيقي، لان ما بحب شوف فنان من بلدي عم يحكي بهالطريقة او عم يسب حدا".

اما عن الفنانة اليسا، فاعتبر فارس إسكندر ان مواقفها تحريضية وليست "لبنان أولا كما تدّعي"، قائلا: "من اول مشكل، في تحريض بكلامها، وانا لا احترم أي شخص فتنوي ومحرض".


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