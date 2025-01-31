بعد كلامه عن نصرالله.. شاعر وملحن لبناني شهير يُدافع عن راغب علامة هذا ما قاله (فيديو)

#فارس_اسكندر: ٣/٤ الفنانين بيحكوا اللي حكاه #راغب_علامة واستفاد كتير من التصريح…إذا كان التصريح حقيقي…وموقف #اليسا منو لبنان اولا !
رالف معتوق علّق بجملة جوهرية "نيال اللي بيكون صديقه لفارس إسكندر لإن فارس قادر يصير ذكي جدا للدفاع عنه" #نفاق pic.twitter.com/qgbFOUfrku
— 📡 𝕏 رادار (@Tweets_Radar) January 30, 2025
#فارس_اسكندر: ٣/٤ الفنانين بيحكوا اللي حكاه #راغب_علامة واستفاد كتير من التصريح…إذا كان التصريح حقيقي…وموقف #اليسا منو لبنان اولا !
رالف معتوق علّق بجملة جوهرية "نيال اللي بيكون صديقه لفارس إسكندر لإن فارس قادر يصير ذكي جدا للدفاع عنه" #نفاق pic.twitter.com/qgbFOUfrku