بعد بكاء قصي خولي المؤثر... فيديو جديد من مسلسل "القدر" يتصدر شاهدوا الفيديو

يتصدر مشهد بكاء النجم السوري قصي خولي في الحلقة 25 من مسلسل "القدر" التريند ويتفاعل معه الجمهور بشكل كبير، حيث أثنوا على تمثيله وأدائه المميّز أمام الممثلة رزان جمال، وفي ترويج جديد للمسلسل من خلال مقاطع من كواليس التصوير.



وانتشر على تطبيق انستغرام مقطع عفوي من كواليس التصوير، تظهر فيه الممثلة رندة كعدي، التي تجسد شخصية "نجوى"، الأم المتسلطة التي تتحكم بمصائر أفراد عائلتها، وهي تتحدث مع خولي الذي يجسد دور ابنها "زيد" وكانت تصرخ بعفوبة: "يا روح قلبها لأمك"، ليرد عليها من الكارافان الخاص به "لك يا روح قلبو"، لتردّ عليه بعفوية "روحي يعني بجي".

ويتفاعل الجمهور بسكل واسع مع أحداث المسلسل وكواليس التصوير التي ينشرها فريق العمل وأبطاله على السوشيال ميديا بهدف الترويج للمسلسل الذي ينال اعجاب الآلاف من المشاهدين الذين يتابعون بشوق واهتمام الاحداث المأخوذة من المسلسل التركي الشهير "Kaderimin Yazıldığı Gün".



ويستعرض المسلسل قصة زوجين يواجهان مشكلة في الإنجاب، ومع تصاعد الضغوط العائلية والاجتماعية، تتخذ "تالا" الذي تجسدها النجمة ديمة قندلفت قراراً جريئاً باللجوء إلى خيار الأم البديلة الذي تجسد دورها النجمة رزان جمال، وهو ما يؤدي إلى سلسلة من الصراعات العاطفية والعائلية المشوقة.(لها)





