النجم السوري تيم حسن يُفاجئ الجميع بملامحه الجديدة (صورة)

كشف النجم السوري تيم حسن عن الشخصية التي سيجسدها من خلال مسلسل "تحت سابع أرض"، الذي يشاركه في بطولته النجمة كاريس بشار.



وشارك النجم السوري متابعيه على السوشيال ميديا بالبوستر الرسمي للعمل الجديد، ويظهر فيها بلوك مختلف يعتمد على الشنب الطويل مع الذقن الخفيفة والشعر المهندم، بينما ظهرت كاريس بشعر كيرلي وعدسات لاصقة ملونة.

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ونشرت شركة الصباح أيضاً البوستر الدعائي للعمل وأرفقته بتعليق تشويقي جاء فيه، "في غلطة بتبقى عادية وفي غلطة بتوديك تحت سابع أرض".



وتدور أحداث العمل الرمضاني في حارة شعبية بالعاصمة دمشق، ويؤدي تيم دور "موسى"، ضابط تحقيق جنائي يتورط في الفساد، ورغم علاقته المتوترة مع شقيقه الذي يلعب دوره الممثل أنس طيارة، تبقى العائلة بالنسبة له "خط أحمر". أما كاريس فتجسد شخصية "بلقيس"، صاحبة محل لبيع الملابس المستعملة وتعمل سراً في تصريف العملات الأجنبية، وتربطها علاقة عاطفية معقدة مع "موسى".



يذكر أن المسلسل مؤلف من 30 حلقة وهو من كتابة عمر أبو سعدة وإخراج سامر البرقاوي، ويشارك فيه أيضاً مجموعة من النجوم أبرزهم النجمة منى واصف وجوان خضر وآخرون.(لها)









