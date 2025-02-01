المُنافسة ستكون شرسة.. بالتفصيل إليكم المسلسلات التي ستُعرض في رمضان 2025

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منافسة شرسة يشهدها المارثون الرمضاني المقبل بين العديد من النجوم، حيث أطلقت شركات الإنتاج البوسترات الدعائية لمسلسلاتها وتصدر نجوم الأعمال الذين من المقرر أن يتنافسوا بها في رمضان، وقد بدا من الملاحظة الأولية للبوستر ما سيحمله العمل من دراما مشوقة لكاركتر النجوم المنتظر أن يؤدوها.إلهام علي تتصدر بالزي البدويسيكون من مفاجآت رمضان القادم عودة النجمة إلهام علي للوقوف أمام زوجها خالد صقر من خلال مسلسل "شارع الأعشى"، والذي ظهرت من خلالها ترتدي أزياء تقليدية تعود إلى حقبة السبعينات، وتدور قصته حول قصص 3 سيدات في حارة شعبية، ويضم المسلسل كلاً من تركي اليوسف، ريم الحبيب، بدر محسن، عهود السامر، سارة الجابر، محمد شامان، أغادير السعيد، عبدالرحيم الشربجي، بندر الخضير، براء عالم، وتأليف بدرية البشر، وإخراج أحمد كاتيكسيز، وإنتاج إم بي سي ستوديوز.تيم حسن وكاريس بشار في "تحت سابع أرض"سيكون المشاهد الرمضاني على موعد مع مسلسل "تحت سابع أرض" للنجم السوري تيم حسن، الذي ظهر على البوستر الدعائي بشارب ضخم، وكذلك بلوك شعر مختلف ونظارة شمسية، وهو ما أعطى ملامح للجمهور حول الشخصية الشعبية التي يجسدها في المسلسل، وكذلك النجمة كاريس بشار التي ظهرت بلوك مختلف أيضاً، حيث يبدو أنّ المسلسل سيشهد ثنائية مميزة بينهما، فيما سيكون باقي الأبطال أيمن زيدان ومنى واصف وأنس طيارة وغيرهم.وتدور قصة المسلسل حول الدراما الاجتماعية والشعبية في حقبات زمنية قديمة، ويتناول الصراعات التي تقع في إحدى مناطق العاصمة السورية دمشق.ودانييلا رحمة بـ"نفس" وماغي بو غصن بـ"بالدم"كشفت منصة شاهد عن البوستر الدعائي لمسلسل "نفس" الذي سيشارك به النجمة دانييلا رحمة برفقة معتصم النهار وعابد فهد. ويعتبر المسلسل من الأعمال المنتظرة في موسم رمضان المقبل، بالإضافة إلى ملامح شخصية ماغي بو غصن في مسلسل "بالدم".مي عمر "إش إش"فيما أطلت النجمة مي عمر على بوستر مسلسلها الجديد "إش إش" بإطلالة شعبية كشفت ملامح شخصيتها التي يبدو أنّها تنحدر من أصول ريفية بسيطة، ومن المتوقع أن تشهد شخصيتها تحولات كبيرة، حيث تتحول إلى راقصة شهيرة في المسلسل. ويشارك في بطولته العديد من النجوم وعلى رأسهم ماجد المصري وانتصار وشيماء سيف وهالة صدقي وغيرهم.عمرو سعد "سيد الناس"مسلسل "سيد الناس" يجمع النجوم عمرو سعد ورانيا يوسف وإلهام شاهين وريم مصطفى وأحمد زاهر وخالد الصاوي وأحمد رزق وإنجي المقدم، وهم النجوم الذين تصدروا البوسترات الأولى للعمل، بجانب العديد من الفنانين الشباب المشاركين في المسلسل ومنهم رنا رئيس وجوري بكر وإنجي كيوان وياسين السقا وغيرهم، فيما يتولى إخراجه محمد سامي بجانب مسلسله مع مي عمر "إش إش".سمية الخشاب "أم 44"وكشفت منصة "شاهد" عن بوسترات مسلسل "أم 44"، الذي يشهد مفاجأة بمشاركة قائمة متنوعة من النجمات في بطولة مشتركة لأول مرة، وعلى رأسهن الفنانة سمية الخشاب بجانب فاطمة الصفي وجومانا مراد وليلى عبد الله ولولوة الملا وهدى الخطيب وميس كمر وغيرهن، والعمل من تأليف هبة مشاري حمادة وإخراج المثنى صبح."نص الشعب اسمه محمد"تتصدر بطولات شبابية واعدة في رمضان القادم حيث سيكون على رأسها مسلسل «نص الشعب اسمه محمد»، وهو من بطولة عصام عمر ورانيا يوسف ومايان السيد وغيرهم، بجانب مسلسل «80 باكو»، وهو من بطولة هدى المفتي وخالد مختار ورحمة فرج وسماح أنور وغيرهم."أشغال شقة جداً"يقدم النجم هشام ماجد الجزء الثاني بعنوان «أشغال شقة جداً» مع أسماء جلال وشيرين والعديد من ضيوف الشرف، ويتولى إخراجه خالد دياب.كما كشفت منصة «شاهد» أيضاً عن العديد من الإطلالات المفاجئة للنجمات في بوسترات المسلسللات، وعلى رأسهن غادة عادل التي ظهرت بشكل مختلف تماماً في بوستر مسلسل «المداح»، والذي تشارك في جزئه الجديد لأول مرة بجانب حمادة هلال وهبة مجدي."كامل العدد +2"في حين تستمر النجمة دينا الشربيني في مغامرات مسلسلها «كامل العدد» في جزئه الثالث من المسلسل مع شريف سلامة وإسعاد يونس وشيرين وغيرهم من النجوم، بالإضافة إلى مسلسل «منتهي الصلاحية» الذي يشارك في بطولته محمد فراج وياسمين رئيس وهبة مجدي وغيرهم.(نواعم)