بعد تغزلها بزوجها الحالي.. طارق العريان "ينتقم" من طليقته أصالة!

في خطوة غير متوقعة، تفاجأ جمهور الفنانة السورية أصالة نصري بحذف أشهر أغانيها من منصات الموسيقى و"يوتيوب".



وتداولت منصات التواصل الاجتماعي، صورة من "يوتيوب" تُظهر حذف أغنية "60 دقيقة حياة"، وبالبحث عن الأغنية لا يمكن إيجادها على المنصة الشهيرة.



كما رجح نشطاء أن السبب وراء حذف الأغنية هو طليقها السابق المخرج المصري طارق العريان، لمطالبته بحقوق الطبع والنشر والذي أنتج لها الألبوم كاملا وقت زواجهما، ويحمل الألبوم نفس اسم الأغنية.

على قد ما اشتغلنا اعمال قليله أنا وصولا @AssalaOfficial لكن بجد استمتعت بالشغل معاها وهي فعلا انسانه وفنانه استثنائية وبحبها من قلبي وان شاء الله يتكرر التعاون بيننا ومبروك 200 مليون مشاهده 60دقيقه حياه وطبعا كلمات باسم عادل مهندس صوت هاني محروس ❤️❤️💝💝 https://t.co/iiMK8vOX3q — Mohamed Rahim (@MohamedRahim) August 27, 2024 Advertisement

حققت 200 مليون مشاهدة

وكانت صاحبة "آسفة" احتفلت في آب الماضي، بنجاح أغنيتها الشهيرة 60 دقيقة حياة والتي حصدت 200 مليون مشاهدة خلال 9 سنوات من طرحها. إذ طرحت ضمن ألبوم يحمل نفس الاسم وذلك عام 2015، وتضمن الألبوم عددا من الأغاني أبرزها سؤال بسيط، بعدك عني، خانات الذكريات.



كما نشر الملحن الراحل محمد رحيم الذي توفي نوفمبر الماضي صورة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي X في أغسطس 2024 عن تحقيق الأغنية 200 مليون مشاهدة وكتب "على قد ما اشتغلنا أعمال قليلة أنا وصولا، لكن بجد استمتعت بالشغل معاها وهي فعلا إنسانة وفنانة استثنائية وبحبها من قلبي وإن شاء الله يتكرر التعاون بيننا ومبروك 200 مليون مشاهدة 60 دقيقة حياة، وطبعًا كلمات باسم عادل مهندس صوت هاني محروس".



قرار بعد 10 سنوات



في حين ربط كثيرون حذف الأغنية بتصريحات أصالة في حفل Joy Awards، والتي عبرت خلال الحفل عن تقديرها لزوجها الحالي الشاعر العراقي فائق حسن، فيما تجاهلت طليقها طارق العريان الذي كان سبباً من أسباب نجاحها خلال السنوات التي عاشوها سويًا.



وكتب البعض يقول إن طارق العريان "انتقم من أصالة بسبب مبالغتها في شكر زوجها الحالي فائق حسن في حفل جووي أوورد"، مشيرين إلى أنه "من حقوقه".



فيما تساءل آخرون بالقول "الأغنية صدرت منذ 10 سنوات أين كان العريان؟ ولماذا الآن بالتحديد حذف الأغنية".



وكانت أصالة قد حصدت في حفل Joy Awards، جائزة الفنانة المفضلة والتي خطفتها من أنغام وشيرين عبد الوهاب وإليسا، فيما حاز طارق العريان على جائزة المخرج المفضل عن فئة الأفلام عن فيلمه ولاد رزق 3: القاضية.(العربية)











