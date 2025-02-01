فنان شهير يخسر أعز الناس: رحم الله الغالي ورفيق الدرب (صورة)

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ودع الفنان السعودي راشد الماجد الموسيقار السعودي ناصر الصالح، الذي توفي صباح يوم الجمعة، عن عمر يناهز الـ 63 عاماً.ونشر ماجد صورة الراحل على صفحته الخاصة وعلق: " رحم الله الغالي ورفيق الدرب، الأستاذ ناصر الصالح، قامة موسيقية تركت بصمة لا تنسى. خالص التعازي لاسرته وللوسط الفني ولنا جميعا، وانا لله وانا اليه راجعون".