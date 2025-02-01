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فنون ومشاهير

نجم شهير يُثير الجدل: كنت أتمنى أن أعمل "صانع أحذية"

Lebanon 24
01-02-2025 | 09:48
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كشف النجم الكبير حسين فهمي عن المهنة الغريبة التي كان يتمنى أن يمتهنها لو لم يعمل بالتمثيل، حيث أكد إعجابه بصانع الأحذية.

وخلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، سأله مقدم البرنامج عن المهنة التي كان سيمتهنها لو لم يكن ممثلًا أو مخرجًا، ليرد حسين فهمي بسرعة قائلًا: "جزمجي".
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أضاف أن كلمة Snob، التي تشير بالإنجليزية الى الشخص المتعالي، معناها الأصلي هو صانع الأحذية، وذلك لأنه كان يصنع الأحذية للملك والملكة في القصور، وعندما كانت إنجلترا كلها مستنقعات كان صانع الأحذية يمشي بدون أن تتسخ قدماه. (لها) 
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