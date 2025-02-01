نجم شهير يُثير الجدل: كنت أتمنى أن أعمل "صانع أحذية"

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وخلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية، سأله مقدم البرنامج عن المهنة التي كان سيمتهنها لو لم يكن ممثلًا أو مخرجًا، ليرد حسين فهمي بسرعة قائلًا: "جزمجي".أضاف أن كلمة Snob، التي تشير بالإنجليزية الى الشخص المتعالي، معناها الأصلي هو صانع الأحذية، وذلك لأنه كان يصنع الأحذية للملك والملكة في القصور، وعندما كانت إنجلترا كلها مستنقعات كان صانع الأحذية يمشي بدون أن تتسخ قدماه. (لها)