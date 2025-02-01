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فنون ومشاهير

حرّض على الرذيلة.. توقيف صانع محتوى شهير

Lebanon 24
01-02-2025 | 16:00
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أوقفت السلطات الجزائرية شخصًا يُعرف بالاسم المستعار "ك.ق"، وذلك على خلفية إشتباهه في قضية فعل مخل بالحياء، إضافة إلى التحريض على الرذيلة وفساد الأخلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاءت هذه القضية بعد تداول مقطع فيديو عبر منصات التواصل، يظهر فيه المشتبه به وهو يقوم بسلوك خادش للحياء، متلفظًا بعبارات نابية خلال بث مباشر على أحد التطبيقات.
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وعلى إثر ذلك، باشرت الضبطية القضائية تحرياتها، بالتنسيق مع النيابة المختصة، حيث تم تحديد هوية المعني بالأمر وتوقيفه، مع حجز الهواتف النقالة المستخدمة في ارتكاب الفعل.

وبعد استكمال الإجراءات القانونية، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة المختصة إقليمياً، وفق ملف يتضمن الإجراءات الجزائية اللازمة. (alhayatdz)
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