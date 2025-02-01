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فنون ومشاهير

بتهمة القتل.. حبس نجل أحد الفنانين المصريين

Lebanon 24
01-02-2025 | 23:00
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أصدرت النيابة العامة في مصر قراراً بحبس صلاح الدين، نجل الفنان المصري عبد العزيز مخيون، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيق، إثر تسببه في حادث سير على الطريق الزراعي بمحافظة البحيرة، أسفر عن وفاة شخص وإصابة اثنين آخرين.
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وكان صلاح الدين، الطالب في كلية التجارة بجامعة دمنهور، قد صدم ثلاثة أشخاص بسيارته بالقرب من قرية القناوية أمس الجمعة، مما أدى إلى وفاة شاب وإصابة اثنين بجروح متفاوتة.

وتواصل النيابة التحقيق في ملابسات الحادث لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة . (صحيفة السوسنة)
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