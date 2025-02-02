بعد شائعات طلاقها... ملحن لبنانيّ يُهاجم نانسي عجرم إليكم ما قاله

انتقد الملحن سمير صفير الطريقة التي روّجت لها الفنانة نانسي عجرم لأغنيتها "طول عمري نجمة"، عبر الايحاء أنّها انفصلت عن زوجها قبل أنّ تُطلق عملها الفنيّ الجديد.

وكتب صفير: "في العالم العربي هناك عادة اصبحت مبتذلة بالوسط الفني! عندما يبدأ هبوط وهج الفنان او الفنانة يذهبوا الى فبركة اشاعات مثل مرض خطير او حادث خطير او طلاق اذا كان متزوج او متزوجة !! ان دل هذا الامر على شيء فهو يدل على افلاس فني وفكري وادارة فاشلة، وهناك امر ايضا ملفت للنظر في الفن العربي، نلاحظ راقصات اصبحن مغنيات ومغنيات أصبحن راقصات شيء مؤسف جداً، فالراقصات فشلو في الغناء والمغنيين رقصهم فاشل وحركتهم غير موفقة!!"