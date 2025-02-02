Advertisement

فنون ومشاهير

"حسيت حالي مجوي"... فنان لبنانيّ يروي ما فعلته إمرأة به (فيديو)

Lebanon 24
02-02-2025 | 10:00
A-
A+
Doc-P-1314759-638741109802981907.jpg
Doc-P-1314759-638741109802981907.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
كشف الفنان يوري مرقدي أنّ إمرأة تحرّشت به، وقال عن الواقعة "كرهت حالي وحسيت حالي مجوي".
 
 
وكشف أنّ التحرّش كان لفظيّاً وجسديّاً، وأضاف: "فيه ناس بياخدوا القرار انو بدن هيدا الشي وصحتين على قلبن، أنا ما قدرت اتعايش مع هيدا الشي".
 
 
وتابع: "قطع ايام صرت قول يا ريت، يا ريت بتظبط كنت اخدتلي شي بيتين وسيارتين". (رصد لبنان 24)
 
 
 
Advertisement
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:43 | 2025-02-02
07:50 | 2025-02-02
06:50 | 2025-02-02
05:19 | 2025-02-02
03:22 | 2025-02-02
02:52 | 2025-02-02
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24