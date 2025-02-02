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فنون ومشاهير
"حسيت حالي مجوي"... فنان لبنانيّ يروي ما فعلته إمرأة به (فيديو)
Lebanon 24
02-02-2025
|
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كشف الفنان يوري مرقدي أنّ إمرأة تحرّشت به، وقال عن الواقعة "كرهت حالي وحسيت حالي مجوي".
وكشف أنّ التحرّش كان لفظيّاً وجسديّاً، وأضاف: "فيه ناس بياخدوا القرار انو بدن هيدا الشي وصحتين على قلبن، أنا ما قدرت اتعايش مع هيدا الشي".
وتابع: "قطع ايام صرت قول يا ريت، يا ريت بتظبط كنت اخدتلي شي بيتين وسيارتين". (رصد لبنان 24)
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