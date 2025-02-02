"حسيت حالي مجوي"... فنان لبنانيّ يروي ما فعلته إمرأة به (فيديو)

كشف الفنان يوري مرقدي أنّ إمرأة تحرّشت به، وقال عن الواقعة "كرهت حالي وحسيت حالي مجوي".

وكشف أنّ التحرّش كان لفظيّاً وجسديّاً، وأضاف: "فيه ناس بياخدوا القرار انو بدن هيدا الشي وصحتين على قلبن، أنا ما قدرت اتعايش مع هيدا الشي".

وتابع: "قطع ايام صرت قول يا ريت، يا ريت بتظبط كنت اخدتلي شي بيتين وسيارتين". (رصد لبنان 24)