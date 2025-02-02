العتاولة 2.. هذا ما قاله أحمد السقا عن مسلسل رمضان

نشر الفنان أحمد السقا، عبر حسابه الخاص على "إنستغرام"، صورة له شوّق بها جمهوره لمسلسله الجديد "العتاولة 2"، المقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.



جاءت صورة السقا في البوستر الفردي الدعائي لشخصيته "نصار"، والتي يجسدها في العمل؛ وعلق عليها بتعليق مثير كتب فيه قائلاً: "اللي فات دمار واللي جاي ضرب نار"، وكشفت هذه الكلمات عن تصاعد الأحداث في هذا الجزء الجديد، مما يجعل المتابعين في حالة من الترقب الشديد.

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