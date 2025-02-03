أطلت بصور رومانسية مع زوجها.. جمال ابنة نانسي عجرم حديث الجمهور ومُطالبات بمشاركتها في ملكة جمال لبنان (صور)

نشرت الفنانة نانسي عجرم فيدوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت فيها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصُغرى "ليا".



وأطلت نانسي إلى جانب زوجها طبيب الاسنان الدكتور فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا وليا، ولفتت ميلا الابنة الكبرى الانظار بسبب جمالها اللافت.

وتغزل الجمهور بجمال ميلا ورشحها العديد للمشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان مؤكدين أنها في حال شاركت ستنافس في المسابقة بقوة وتحقق اللقب.

ملكة جمال لبنان القادمة ميلا الهاشم ❤ pic.twitter.com/QJbKnQR8Fd — جيسي (@GesiWhite) February 1, 2025

ولاحظ الجميع الشبه الكبير بين ملامح ميلا وملامح والدها وأثنوا على على عفويتها وبأنها لم تتأثر بنجومية والداتها وبالأضواء التي تملأ حياتها.



كما تغزل الجمهور بجمال عائلة عجرم والصور التي تم طرحها وتداولها، مطالبين بنشر المزيد من الصور والفيديوهات العائلية.



واعتبر الجمهور أن الصور والفيديوهات التي نشرتها نانسي كانت طريقة لاستغلال احتفال عيد ميلاد ابنتها الصغرى من أجل نفي الشائعات التي انتشرت بكثرة خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن زوجها طببيب الأسنان فادي الهاشم.



