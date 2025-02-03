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فنون ومشاهير

أطلت بصور رومانسية مع زوجها.. جمال ابنة نانسي عجرم حديث الجمهور ومُطالبات بمشاركتها في ملكة جمال لبنان (صور)

Lebanon 24
03-02-2025 | 00:00
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نشرت الفنانة نانسي عجرم فيدوهات عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي وثقت فيها الاحتفال بعيد ميلاد ابنتها الصُغرى "ليا".

وأطلت نانسي إلى جانب زوجها طبيب الاسنان الدكتور فادي الهاشم وبناتها ميلا وإيلا وليا، ولفتت ميلا الابنة الكبرى الانظار بسبب جمالها اللافت.
 
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وتغزل الجمهور بجمال ميلا ورشحها العديد للمشاركة في مسابقة ملكة جمال لبنان مؤكدين أنها في حال شاركت ستنافس في المسابقة بقوة وتحقق اللقب.
 
 
 
ولاحظ الجميع الشبه الكبير بين ملامح ميلا وملامح والدها وأثنوا على على عفويتها وبأنها لم تتأثر بنجومية والداتها وبالأضواء التي تملأ حياتها.

كما تغزل الجمهور بجمال عائلة عجرم والصور التي تم طرحها وتداولها، مطالبين بنشر المزيد من الصور والفيديوهات العائلية.

واعتبر الجمهور أن الصور والفيديوهات التي نشرتها نانسي كانت طريقة لاستغلال احتفال عيد ميلاد ابنتها الصغرى من أجل نفي الشائعات التي انتشرت بكثرة خلال الأيام الماضية حول انفصالها عن زوجها طببيب الأسنان فادي الهاشم.

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