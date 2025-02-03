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فنون ومشاهير
بسبب صورة للرئيس أحمد الشرع.. نجم سوري شهير وزوجته يهاجمان الإدارة الجديدة في سوريا!
Lebanon 24
03-02-2025
|
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أبدى الممثل السوري مكسيم خليل وزوجته الممثلة سوسن أرشيد استيائهما مما يحصل في المدارس السورية في ظل الحكومة السورية الجديدة.
فقد شاركت سوسن مقطع فيديو من احدى المدارس ظهر فيه التلاميذ وهم يقفون احتراما عند رؤية صورة الرئيس السوري الحالي أحمد الشرع.
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وأرفقت الفيديو بتعليق جاء فيه: "لا لتدجين الأطفال، الأطفال اجو على الدنيا حلويين ومليانين طاقة و حب.. هنن الأمل بالتجديد والخروج من منطق الطلائع والحزب والعلب الجاهزة يلي قضينا سنين ونحنا عم نتعالج منها ".
وتابعت: " لا لسياسة تقديس الأشخاص، هذه السياسة تصنع الجهل والتخلف وتعطل مسيرة الحياة الطبيعية ".
بدوره أعاد مكسيم ما كتبته زوجته وأضاف عليه: "المواطن و الإعلامي والمؤثرة والحكومة.. كلنا مسؤولين عن عدم الترويج ليهك ظاهرة بتساهم بشكل مباشر باحباط بناء وطن حقيقي".
وكان مكسيم عاد في كانون الأول الماضي إلى سوريا في أول زيارة لسوريا بعد غيابه عن البلاد لأكثر من 12 عاما لمعارضته نظام الرئيس السابق بشار الأسد.
وبعد سقوط نظام الأسد، ظهر خليل في فيديو على حسابه في "إنستغرام" موجها رسالة للسوريين قال فيها: "سوريا لكل السوريين. راح الوهم. لقد هرب. نحن أخوة في كل المناطق. أراكم قريبا في سوريا".
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