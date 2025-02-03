بعد أزمة الفيديو المسرّب واستقراره في دبي.. راغب علامة عاد إلى بيروت!؟ (صورة)

نشر الفنان راغب علامة صورة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص على تطبيق انستغرام.



وأطل راغب في الصورة وهو يلتقط السيلفي برفقة كلبه في أحد شوارع بيروت، وعلق عليها قائلا: "روتيني اليومي في مدينتي بيروت". الأمر الذي أثار تساؤلات الجمهور حول ما إذا كان قد عاد علامة إلى لبنان وذلك بعد الأزمة التي تعرّض لها عقب انتشار الفيديو المسرب له مع الفنان الاماراتي عبدالله بالخير.

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وسُمع صوت في المكالمة يُزعم أنه لعلامة يقول: "ما عاد فيه نصر الله، ارتحنا منه"، في إشارة إلى استشهاد الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصر الله بغارة إسرائيلية في أيلول الماضي، ما أثار غضب مناصري الحزب.



ومنذ انتشار الفيديو استقر علامة مع عائلته في دبي، فهل عاد إلى لبنان أم ان الصورة قديمة؟







