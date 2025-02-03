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فنون ومشاهير

فنانة سورية بتعليق مُفاجئ عن أحمد الشرع.. ما قالته أغضب المتابعين

Lebanon 24
03-02-2025 | 03:36
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تحوّل اسم الفنانة السورية امارات رزق إلى تريند وذلك بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام منشورا اشادت فيه بخطاب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.

وكتبت رزق: "كلمة ومصطلح يُحسب له، مو أي حدا بيقولها أو بيقبل يقولها… كلنا خدام لأرضنا الغالية".
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وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النشور وجاء من بين التعليقات: "اهلا بالشبيحه الكبيرة".  وكتب آخر: "ما عمنستنى راي جنابك".


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