فنانة سورية بتعليق مُفاجئ عن أحمد الشرع.. ما قالته أغضب المتابعين

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تحوّل اسم الفنانة السورية امارات رزق إلى تريند وذلك بعدما نشرت عبر صفحتها الخاصة على انستغرام منشورا اشادت فيه بخطاب الرئيس السوري في المرحلة الانتقالية أحمد الشرع.وكتبت رزق: "كلمة ومصطلح يُحسب له، مو أي حدا بيقولها أو بيقبل يقولها… كلنا خدام لأرضنا الغالية".وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع النشور وجاء من بين التعليقات: "اهلا بالشبيحه الكبيرة". وكتب آخر: "ما عمنستنى راي جنابك".