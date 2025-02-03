ممثل شهير يتعرّض لإصابة خطيرة.. وهذا وضعه الصحي

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كشف الفنان خالد الصاوي عن تعرضه لإصابة خطرة في يده اليمنى وقدمه، نتيجة سقوطه في المنزل على زجاج، ما أدى الى حدوث جروح فيهما.وقال الصاوي: "تعرضت لإصابة في قدمي ويدي اليمنى، بعد سقوطي على زجاج، وهذا بسبب أنني أعاني من انزلاق غضروفي".