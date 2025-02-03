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فنون ومشاهير

"ما بقول عنها امرأة"... فنان لبناني عن زوجته: "بغار منها ما بعرف شو عامل لربنا"

Lebanon 24
03-02-2025 | 08:16
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قال الفنان يوري  مرقدي إنّه لا يُسمّي زوجته "إمرأة"، بل "كائن حيّ"، وأشار إلى أنّه يغار منها في بعض الأوقات، وأضاف أنّه يسأل الله "ليش هلقد هي كاملة؟"
 
 
وتابع مرقدي: "ما بعرف شو عامل لربنا لعطاني هيك هدية".
 
 
وأكّد أنّ زوجته هي بمثابة البوصلة في حياته. (رصد لبنان 24)
 
 
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