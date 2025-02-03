"ما بقول عنها امرأة"... فنان لبناني عن زوجته: "بغار منها ما بعرف شو عامل لربنا"

قال الفنان يوري مرقدي إنّه لا يُسمّي زوجته "إمرأة"، بل "كائن حيّ"، وأشار إلى أنّه يغار منها في بعض الأوقات، وأضاف أنّه يسأل الله "ليش هلقد هي كاملة؟"

وتابع مرقدي: "ما بعرف شو عامل لربنا لعطاني هيك هدية".

وأكّد أنّ زوجته هي بمثابة البوصلة في حياته. (رصد لبنان 24)