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فنون ومشاهير

فاجأ الجميع بقراره... فنان ينفصل عن زوجته وهذا ما كتبه (صورة)

Lebanon 24
03-02-2025 | 10:00
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فاجأ الفنان والبلوغر حسين نصار متابعيه على مواقع التواصل الإجتماعيّ بإعلانه انفصاله عن زوجته وأم ابنته بشكل مفاجئ.

واكتفى نجم الـ"تيك توك" بالإعلان عن طلاقه من خلال منشور جاء فيه: "الحمد لله على كل شيء، تم الانفصال رسمياً بيني وبين نورهان وتم أخذ القرار بالتراضي والاحترام بيننا مع الحفاظ على علاقتنا الطيبة وصداقتنا ونتمنى دائماً نكون أحسن أب وأم لسيلين. أسأل الله أن يوفّقنا لما يحبه ويرضاه". (لها)
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