بسبب مضاعفات الإنفلونزا.. وفاة ممثلة شهيرة!

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وفارقت باربي هسو الحياة خلال وجودها في اليابان للاحتفال بالعام القمري الجديد، وفقاً لشقيقتها الصغرى دي هسو.



وقالت دي هسو في بيان أصدره مدير أعمال الممثلة، وأوردته وكالة "سنترال نيوز إيجنسي" للأنباء: "لقد تُوفيت أختي العزيزة والطيبة باربي هسو، للأسف، بسبب مضاعفات الإنفلونزا التي أدت إلى التهاب رئوي".



وكان خبر وفاة هسو من بين "الموضوعات الأكثر تداولاً" على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" الاثنين. توفيت عن 48 عاماً الممثلة والمغنية التايوانية باربي هسو التي اكتسبت شهرتها من خلال المسلسل الدرامي "ميتيور غاردن" Meteor Garden، جرّاء إصابتها بالتهاب رئوي، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية الاثنين.وفارقت باربي هسو الحياة خلال وجودها في اليابان للاحتفال بالعام القمري الجديد، وفقاً لشقيقتها الصغرى دي هسو.وقالت دي هسو في بيان أصدره مدير أعمال الممثلة، وأوردته وكالة "سنترال نيوز إيجنسي" للأنباء: "لقد تُوفيت أختي العزيزة والطيبة باربي هسو، للأسف، بسبب مضاعفات الإنفلونزا التي أدت إلى التهاب رئوي".وكان خبر وفاة هسو من بين "الموضوعات الأكثر تداولاً" على موقع التواصل الاجتماعي "ويبو" الاثنين.

وكتب الممثل الصيني هوانغ شياو مينغ على المنصة: "أشعر بالصدمة، والحزن العميق"، كما أعربت منظمة حقوق الإنسان "بيتا" عن "الحزن الشديد" لوفاة هسو، مشيرة إلى أنها كانت "واحدة من أول وأكبر النجوم" الذين دعموها.



واكتسبت باربي وشقيقتها الصغرى دي شهرة كبيرة في تسعينيات القرن العشرين كثنائي غنائي قبل الانتقال إلى تقديم البرامج التلفزيونية والكوميديا.



ومع أن الحضور الفني لهسو الملقّبة "بيغ إس" أفل في السنوات الأخيرة، أُعيد العام 2018 إنتاج مسلسل "ميتيور غاردن" الذي أدت دور البطولة فيه العام 2001، وتم توفيره على "نيتفليكس". (ارم نيوز)