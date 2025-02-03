بعد إصابتها بالسرطان.. وفاة نجمة مسلسل "Squid Game"

توفيت الممثلة الكورية الجنوبية لي جو سيل، نجمة مسلسل "Squid Game"، عن عمر يناهز 81 عامًا، وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من تشخيص إصابتها بسرطان المعدة.

لي جو سيل، التي جسدت شخصية "بارك مال سون"، والدة "هوانج جون هو"، في الموسم الثاني من المسلسل الشهير على "نتفليكس"، نالت إعجاب الجمهور بأدائها المتميز وشخصيتها الحانية في العمل.

توفيت الفنانة بعد فترة قصيرة من تشخيصها بالسرطان، حيث فارقت الحياة في منزل عائلتها بمدينة أويجيونغبو. وكانت قد اكتشفت إصابتها بسرطان المعدة خلال فحص روتيني في تشرين الثاني الماضي، علماً أنها قد تم تشخيصها سابقًا بسرطان الثدي قبل 30 عامًا.