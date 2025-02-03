عُرف بدعمه للثورة.. ممثل سوري شهير يشن هجومًا جديدًا على إدارة الشرع

قديش حلو لما تحس انه الدولة هي بتوعّي الناس و بتاخد إجراءات حقيقية ضد ظاهرة التقديس ووضع الصور على العلم السوري !
أما بالنسبة للأشخاص المروجين لهذه المظاهر..
تذكروا أنه الثورة السورية قاتلت ١٤ سنة وقدمت الكثير من الأرواح لتخلصك من هذه الظاهرة المهينة.
تعال استمتع معنا وشاركنا…
— maxim khalil (@MaximKhalil) February 2, 2025
قديش حلو لما تحس انه الدولة هي بتوعّي الناس و بتاخد إجراءات حقيقية ضد ظاهرة التقديس ووضع الصور على العلم السوري !
أما بالنسبة للأشخاص المروجين لهذه المظاهر..
تذكروا أنه الثورة السورية قاتلت ١٤ سنة وقدمت الكثير من الأرواح لتخلصك من هذه الظاهرة المهينة.
تعال استمتع معنا وشاركنا…