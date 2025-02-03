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فنون ومشاهير

عُرف بدعمه للثورة.. ممثل سوري شهير يشن هجومًا جديدًا على إدارة الشرع

Lebanon 24
03-02-2025 | 15:15
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ما زال اسم الممثل السوري مكسيم خليل يتصدر منصات التواصل الاجتماعي، بعد هجومه الأخير على الإدارة الجديدة في سوريا برئاسة أحمد الشرع، وذلك إثر انتشار مقطع فيديو يظهر عدداً من التلاميذ في إحدى المدارس السورية وهم يقفون احترامًا لصورة أحمد الشرع.

وكتب مكسيم على حسابه عبر منصة "اكس": "قديش حلو لما تحس انه الدولة هي بتوعّي الناس وبتاخد إجراءات حقيقية ضد ظاهرة التقديس ووضع الصور على العلم السوري ".

وتابع: "أما بالنسبة للأشخاص المروجين لهذه المظاهر.. تذكروا أنه الثورة السورية قاتلت ١٤ سنة وقدمت الكثير من الأرواح لتخلصك من هذه الظاهرة المهينة.. تعال استمتع معنا وشاركنا بمبدأ.. "لا أحد يعلو فوق سوريا وعلمها وشعبها ".. الحب والاحترام شي والتقديس شي آخر".
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