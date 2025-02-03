رجل أعمال خليجي وسيم جدا.. صورة جديدة لزوج ابنة هيفا وهبي الجديد تُثير ضجة وهكذا وصفته

نشرت زينب فياض ابنة الفنانة هيفا وهبي صورة جديدة برفقة خطيبها الكويتي الذي لم تكشف بعد عن هويته عبر خاصية "الستوري" على حسابها الخاص على تطبيق انستغرام وأثارت من خلالها ضجة كبيرة.



وظهرت في الصورة يد زينب وهي تحتضن يد خطيبها الذي وصفته بعبارة "عالمي".

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وتحرص زينب على الاهتمام بإطلالاتها واختيار أجدد التصاميم من أهم الماركات العالمية، وابتعدت قبل فترة عن نشر فيديوهات وصور تجمعها بابنتيها دانييلا ورهف.



وشاركت زينت رسائل خاصة تصلها من متابعيها، وظهر في إحداها شاب أخفت ملامحه، وأوضحت من خلال التعليقات رغبة المرسل برؤية أطفالهما، وحرصت كالعادة على إخفاء ملامح خطيبها، الذي تتكتم على اسمه ولا تنشر صورهما معاً.

وكانت زينب قد أعلنت ارتباطها من خلال صورة لخاتم الخطوبة، وذلك بعد فترة قصيرة من انفصالها عن زوجها الأول ووالد ابنتيها اللتين لم تعُد تنشر لهما أي صور على السوشيال ميديا.



وتبين بعد فترة أن خطيبها الجديد كويتي الجنسية، وهو من طلب منها حذف كل صورها عبر حساباتها في تطبيقَي "إنستغرام" و"تيك توك".



الا ان إحدى الصفحات الفنية كشفت مؤخرا ان زينب تزوجت قبل فترة رجلر الأمال الكويتي والذي يملك شركة عطور.





