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فنون ومشاهير
تيم حسن رفض غناء أصالة.. هذا ما حصل في كواليس مسلسل "تحت سابع أرض" الرمضاني
Lebanon 24
04-02-2025
|
02:58
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نقلت صفحات فنية سورية انه كان من المقرر ان تغني الفنانة أصالة نصري تتر مسلسل "تحت سابع أرض" الا ان النجم تيم حسن رفض الأمر فتم الاكتفاء بأن تكون شارة المسلسل موسيقى فقط.
ويعود النجم السوري تيم حسن في موسم دراما رمضان 2025، من خلال "تحت سابع أرض" إلى الدراما الاجتماعية السورية المعاصرة، بعد 15 عامًا على بطولته لمسلسل "زمن العار" في 2009.
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وكشف صناع المسلسل، الجمعة الماضي، عن الإعلان الترويجي للمسلسل وهو من تأليف عمر أبو سعدة، وإخراج سامر برقاوي.
ويجسد تيم في المسلسل شخصية "موسى" الضابط الذي يتورط في الفساد، ورغم علاقته المتوترة مع شقيقه الذي يلعب دوره الممثل أنس طيارة، تبقى العائلة بالنسبة له "خط أحمر".
وتشكل الممثلة كاريس بشار ثنائية مع تيم بمسلسل "تحت سابع أرض"، في علاقة معقدة بين "موسى" و"بلقيس".
كما تشارك في بطولة المسلسل الفنانة السورية القديرة منى واصف، والممثل السوري جوان خضر، وغيرهم.
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