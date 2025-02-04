خلعت معطفها وتعرّت أمام الجميع على السجادة الحمراء.. النجم العالمي وزوجته حديث الصحافة (فيديو)

بعد ظهورهما معاً في حفل جوائز Grammy 2025، لا يزال مغني الراب كانييه ويست وحبيبته بيانكا سينسوري محط اهتمام الصحافة والجمهور وذلك بعد خلع الأخيرة لمعطفها الفرو الضخم واستعراض جسمها العاري، وهو ما رجّح فرضية طردهما من الحفل.



وفي هذا السياق، كشفت مجلة "بيبول" أن الأخبار المتداولة بشأن طرد كانييه غير صحيحة، لكنه غادر الحفل بمحض إرادته.



في حين راحت صحيفة "ميرور" الى أبعد من ذلك إذ استعانت بخبيرة لغة جسد للوقوف عند حركة عارضة الأزياء الأسترالية وزوجها بعد ظهورها عارية أمام الصحافيين، وقالت الخبيرة إنها بدت "كدمية أحضرها معه، وظهر بوضوح أنها غير مرتاحة بعدما طلب منها التعري والبقاء بفستانها الشفّاف القصير على السجادة الحمراء وأمام الجميع، في مشهد سبّب صدمة للجمهور.



وكشف قارئ شفاه لموقع "ميرور" البريطاني أن كانييه ويست أمر زوجته بخلع معطفها، مشيراً إلى أنها ستلفت الأنظار بتصرفها هذا، وستصبح حديث الجميع.

وفي حديثها الى الصحيفة، قالت خبيرة لغة جسد إن بيانكا أصبحت "أقل ثقة وأكثر خوفاً بمجرد أن خلعت المعطف، فقد بدت عليها ملامح الارتباك. وأشارت لغة جسدها إلى تغييرات، من مظهر عارضة أزياء واثقة وهادئة عندما ظهرت للمرة الأولى مرتديةً معطف الفرو الضخم، إلى اللحظة التي تحولت فيها إلى دمية عارية تماماً أمام الكاميرات. لقد تغيّرت نظرات عينيها على وجه الخصوص إلى نظرة أوسع، مما يشير إلى أن شجاعتها قد تبخّرت".



ولفتت الى أن كانييه كان يحاول إظهار عدم اهتمامه واكتراثه لما يحصل، فوقف بعيداً كما لو أنه حارثها الشخصي وهو يراقب من تحت نظّاراته الشمسية تفاعل المصوّرين من جهة، ويقترب من بيانكا من جهة ثانية في لحظات تشبه تأنيب الضمير لأنها لم تكن مرتاحة وستكون عواقب هذا النوع من الجرأة سيئة عليهما لاحقاً.(لها)





