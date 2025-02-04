شقراء وجميلة.. "كنة" الممثلة نادين الراسي تحتفل بعيد ميلادها تعرفوا إليها (صور)





ونشرت الراسي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لـ "كنتها" ماريبيل وهي تحتفل بالمناسبة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الفضي ووضعت تاجا على رأسها.

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وأطفأت شمعة العيد على قالب زهري كتب عليه : "عيد ميلاد سعيد". احتفلت الشابة ماريبيل حبيب خطيبة مارك حدشيتي وهو نجل الممثلة نادين الراسي مؤخرا بعيد ميلادها.ونشرت الراسي فيديو عبر حسابها الخاص على تطبيق انستغرام لـ "كنتها" ماريبيل وهي تحتفل بالمناسبة حيث ارتدت فستانا قصيرا باللون الفضي ووضعت تاجا على رأسها.وأطفأت شمعة العيد على قالب زهري كتب عليه : "عيد ميلاد سعيد".

وعلّقت نادين على الفيديو بالقول: "عيد ميلاد سعيد كنتي".



يُذكر ان مارك هو ابن نادين الراسي من زوجها الأول حاتم حدشيتي.





