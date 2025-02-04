الحكم على مُخرج شهير بالسجن 4 سنوات... إليكم ما فعله بممثلة!

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أصدرت محكمة فرنسية في العاصمة باريس حكماً قضائياً على المخرج كريستوف روجيا بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع النفاذ مع وضع مراقبة سوار إلكتروني، بتهمة الاعتداء الجنسي على الممثلة أديل إينيل حين كانت قاصراً.وبعد انتشار الحكم، أعلن فاني كولين، أحد وكلاء الدفاع عن المخرج الفرنسي، أن روجيا "سيستأنف الحكم لأننا لن نقبل بالظلم".في حين لم تُظهر إينيل البالغة من العمر الآن 35 عاماً، أي ردّ فعل عند النطق بالحكم، بل بدت في غاية التوتر قبل صدور الحكم على المخرج البالغ من العمر 60 عاماً وهو يحاول استئناف الحكم لصالحه. (لها)