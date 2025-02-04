Advertisement

فنون ومشاهير

الحكم على مُخرج شهير بالسجن 4 سنوات... إليكم ما فعله بممثلة!

Lebanon 24
04-02-2025 | 05:45
A-
A+
Doc-P-1315618-638742700768440947.jpeg
Doc-P-1315618-638742700768440947.jpeg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
أصدرت محكمة فرنسية في العاصمة باريس حكماً قضائياً على المخرج كريستوف روجيا بالسجن 4 سنوات، منها سنتان مع النفاذ مع وضع مراقبة سوار إلكتروني، بتهمة الاعتداء الجنسي على الممثلة أديل إينيل حين كانت قاصراً.
Advertisement

وبعد انتشار الحكم، أعلن فاني كولين، أحد وكلاء الدفاع عن المخرج الفرنسي، أن روجيا "سيستأنف الحكم لأننا لن نقبل بالظلم".

في حين لم تُظهر إينيل البالغة من العمر الآن 35 عاماً، أي ردّ فعل عند النطق بالحكم، بل بدت في غاية التوتر قبل صدور الحكم على المخرج البالغ من العمر 60 عاماً وهو يحاول استئناف الحكم لصالحه. (لها)


تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
09:06 | 2025-02-04
08:43 | 2025-02-04
04:45 | 2025-02-04
04:12 | 2025-02-04
03:55 | 2025-02-04
03:41 | 2025-02-04
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24