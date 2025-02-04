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فنون ومشاهير

رحل في منزله.. وفاة ممثل شهير بعد مسيرة طويلة (صورة)

Lebanon 24
04-02-2025 | 08:43
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توفي الممثل البريطاني براين مورفي، المعروف بدوره في المسلسل الكوميدي Man About the House في السبعينيات، عن عمر يناهز 92 عامًا. وقد رحل في منزله في كينت يوم الأحد 2 شباط 2025، بعد مسيرة طويلة في مجال التمثيل الذي امتد لعقود.

اشتهر مورفي بأدائه الكوميدي الرائع في عدة مسلسلات درامية وكوميدية، بما في ذلك George and Mildred، وهو المسلسل المشتق عن Man About the House. كما شارك في أعمال مسرحية متميزة، بما في ذلك مسرحيات شكسبير، بالإضافة إلى ظهوره في مسلسلات درامية مثل Jonathan Creek و Holby City. وذكر صديقه ووكيل أعماله توماس بونجتون أنه كان "رجلًا مرحًا وطيب القلب للغاية".

 
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براين مورفي
وأثناء مسيرته، ظهر مورفي مؤخرًا في برامج مثل The Catherine Tate Show والدراما الطبية Holby City، كما كان له دور في المسلسل الكوميدي Benidorm على قناة ITV. كما شارك في Last of the Summer Wine في الفترة من 2003 حتى 2010.
 
 

ومورفي وُلد في جزيرة وايت في 25 ايلول 1932، وبدأت مسيرته الفنية في الخمسينيات من خلال ورشة المسرح الرائدة التي أسستها جوان ليتلوود. حصل على شهرة واسعة من خلال دوره في Man About the House، حيث لعب شخصية جورج روبر، مالك العقار. ومع انتهاء المسلسل، حصل على مسلسل فرعي بعنوان George and Mildred الذي تابع حياة الزوجين جورج وميلدريد.

 

ترك مورفي وراءه إرثًا فنيًا حافلًا، وترك زوجته الممثلة ليندا ريجان وولديه. وقد عبرت ريجان عن حزنها قائلةً: "لقد كنت محظوظة لأنني وجدت في حياتي توأم روحي، برايان، الذي سأحبه إلى الأبد". (فوشيا)

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